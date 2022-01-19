РИАМО - 19 янв. В 2021 году в Черноголовке благоустроили общественную территорию, ограниченную Школьным бульваром и улицей Лесной. Работы провели в рамках нацпроекта «жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«О благоустройстве данной территории очень просили жители», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В зону благоустройства, площадью 4 га, вошел сквер академика Халатников и ближайшие территории. Рядом находится школы и жилой квартал. Через центр территории проходят основные пешеходные маршруты, связывающие ЖК, институты и школу с центром города.

После обновления там появилось несколько зон. На центральной площади обустроили амфитеатр и установили научный арт-объект, ставший доминантой зеленой зоны. Его создатели воплотили одно из основных научных достижений И.М. Халатникова – осцилляционное решение, описывающее хаотическое приближение к сингулярности при коллапсе в общей теории относительности.

«Наша задача не только благоустроить территорию, но и наполнить жизнь горожан интересом к науке и людям, внесшим вклад в ее развитие», — сказал Хайкин.

Также на территории сделали зоны молодежного отдыха, детских игр, тихого отдыха и зеленую аллею для прогулок, где появилась возможность размещения арт-объектов на научную тему.

Кроме того, на площадке установили большие качели, тренажеры, обустроили велодорожку, современную систему освещения и видеонаблюдение, разбили газон, высадили деревья и кустарники.