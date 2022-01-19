РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 янв. Депутаты городского округа Домодедово вместе с начальником управления ЖКХ и жителями провели мониторинг уборки снега во дворах города, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Председатель совета депутатов Леонид Ковалевский проверил уборку снега на улице Корнеева. Там жители жалуются на плохую очистку парковки. Депутат Александр Пашков проверил уборку на улицах Северной, Ломоносова и Кирова. Там были замечания по очистке тротуаров и плохой уборки снега около хореографической школы. Депутат Олег Сударев выявил большое количество нарушений в работе управляющих компаний на улице Курыжова.

Информация обо всех нарушениях и неотработанные обращения жителей взяты на контроль управления ЖКХ администрации округа. Также информация направлена в Главное управление содержания территорией Московской области для принятия мер относительно неудовлетворительной работы управляющих компаний.