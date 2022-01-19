РИАМО - 19 янв. Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев задержан по делу о коррупции, сообщает ТАСС.

По данным источника издания, чиновник задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый.

С Токаревым проводятся следственные действия. Он дает показания.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, не исключено, что вопросы у правоохранителей возникли из-за работы Токарева в компании «Спецтрансстрой».

Токареву 44 года. В Минтрансе России он работает с осени 2018 года. Должность замминистра получил в январе прошлого года.