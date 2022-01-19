РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В рамках проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» депутат люберецкого совета, директор АО «ЛГЖТ» Мамед Азизов рассказал сотрудникам ЖЭУ-4 и ЖЭУ-5 об изменениях в жилищном законодательстве, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 года.

«Так, например, для нанимателей жилья по соцнайму вводится новая обязанность – немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники», - сказал Азизов.

Правила пользования жилыми помещениями, которые являются дополнением к Жилищному Кодексу, пока действуют в редакции 2006 года.

По словам Азизова, управляющим компаниям необходимо грамотно объяснить нововведения жителям.

«Выстроить плодотворное взаимодействие населения и коммунальщиков помогает партийный проект «Школа грамотного потребителя». В рамках его реализации подобные встречи с коллективами пройдут еще в нескольких ЖЭУ Люберец», - добавил Азизов.