РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский с генеральным директором Фонда капремонта общего имущества МКД Подмосковья Валерием Николовым оценили реализацию пилотного проекта по обустройству колясочных в местах мусоропроводов в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мытищи – один из трех округов, участвующих в проекте. В четырех подъездах на 10 этажах многоквартирного дома по ул. Колпакова, 28 были обустроены 40 колясочных, в том числе четыре уличных.

Николов отметил, что в первую очередь были демонтированы стволы мусоропроводов, затем заделаны отверстия, на полу уложена плитка и проведен косметический ремонт помещений, установлены новые двери с запорным механизмом.

Такие же колясочные обустроили в многоквартирных домах Клина и Воскресенска. Это стало возможным благодаря голосованию на портале «Добродел», которое состоялось в прошлом году. Тогда опрос по переоборудованию мусоропроводов в колясочные зоны прошли более 15 тысяч человек.

Велиховский отметил, что собственники жилых домов провели общие собрания и приняли решения по выполнению данных работ. Работы были завершены в конце декабря 2021 года. Таким образом, у жителей появились очень удобные места для размещения колясок, велосипедов и самокатов.

«Несмотря на сомнения жителей о процессе проведения ремонта, все работы были выполнены в срок и с надлежащим качеством. Хочу выразить огромную благодарность жителям за их позицию, что поддержали и проголосовали за этот пилотный проект. Проект колясочных будет развиваться. В дальнейшем, я надеюсь, эта программа, не требующая дополнительных затрат со стороны жителей, найдет у них большой отклик, в тех домах, где имеются мусоропроводы», - сказал Велиховский.

Жители дома по ул. Колпакова отметили, что собственники квартир не сразу, но все же оценили все преимущества проведенных работ: исчез неприятный запах, в подъездах стало чище и уютнее, а главное – появилось освещенное место, где можно без каких-либо опасений оставить свои велосипеды, коляски и другое имущество.

Принять участие в проекте обустройства колясочных может каждый многоквартирный дом Подмосковья, имеющий мусоропроводы. Для этого нужно провести собрание собственников жилья, в том числе в электронном виде, проголосовать за реализацию работ и представить протокол собрания в администрацию для формирования заявки для Фонда. Все работы проводятся в рамках деятельности Фонда капитального ремонта и не потребуют от жителей дополнительных вложений.