РИАМО - 19 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Мытищи объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения площадью 51,3 кв. м на ул. Стрелковой, д. 8, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Помещение расположено на 11 этаже многоэтажного жилого дома со встроенными объектами соцкультбыта. Объект окружают жилые дома и торговые объекты. До выставленного на продажу помещения удобно добираться - рядом находится порядка 5 остановок общественного транспорта.

Объект может быть использован под размещение офисов, организаций бытовых услуг: мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские.

Стартовая цена продажи – 1,898 млн рублей без учета НДС.

Заявки на аукцион принимаются до 11 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (номер процедуры 79859). Аукцион состоится 15 февраля.