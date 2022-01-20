В предстоящий уикенд можно будет посетить концерты группы «Пикник» и Владимира Кузьмина, послушать «Сказку о царе Салтане» в музее имени Пушкина и сходить на спектакль «Утровечер». На российские экраны выйдут драма «Аллея кошмаров» и боевик «Код 355». Об этих и других интересных событиях ближайших выходных читайте в материале РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

«Пикник»

В субботу на сцене «Крокус Сити Холла» выступит группа «Пикник» в рамках программы «Все перевернется». Коллектив готовит для слушателей настоящий музыкальный праздник со старыми хитами, сюрреалистическими декорациями и другими сюрпризами. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно купить на сайте площадки.

Где: г. Красногорск, ул. Международная, д. 20 (66-й км МКАД), «Крокус Сити Холл»

Когда: 22 января в 19:00

Стоимость: от 4 400 рублей

Новый «Аватар», перезапуск «Бэтмена» и вампир Oxxxymiron: самые ожидаемые фильмы 2022 года>>

Владимир Кузьмин

В пятницу на сцене «Академ Джаз Клуба» выступит российский музыкант, народный артист России и легенда рок-музыки Владимир Кузьмин. В программе лучшие песни исполнителя. Билеты доступны для покупки по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Арбат, д. 38/1, стр. 1, «Академ Джаз Клуб»

Когда: 21 января в 20:00

Стоимость: от 2 500 рублей

Концерт ко дню рождению Левитанского

В субботу в Консерватории имени Чайковского состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Юрия Левитанского. Перед зрителями выступит Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского. Солисты – Денис Мацуев (фортепиано) и Александр Рамм (виолончель), дирижер – Владимир Федосеев. Билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6, консерватория им. Чайковского

Когда: 22 января в 19:00

Стоимость: от 1 000 рублей

Фастфуд от Хабиба и хот‑доги от Харламова: 10 «звездных» ресторанов в Москве>>

«Гала-концерт Европейское и Русское Рождество»

В субботу состоится концерт рождественской музыки. Посетители смогут услышать шедевры Антонио Вивальди, Орландо ди Лассо, а также традиционные рождественские мелодии в сопровождении мультимедийной инсталляции. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Старосадский пер., д. 7, Кафедральный собор Святых Петра и Павла

Когда: 22 января в 18:00

Стоимость: от 800 рублей

«Сказка о царе Салтане»

В воскресенье в Государственном музее А.С. Пушкина пройдет семейный концерт «Сказка о царе Салтане». Также зрители смогут увидеть картины песочной анимации. Для посещения мероприятия необходим QR-код. Билеты доступны для покупки на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2, Государственный музей А.С. Пушкина

Когда: 23 января в 12:00

Стоимость: от 2 400 рублей

Попугаи на велосипеде и мышиная железная дорога: чем удивляет «Уголок дедушки Дурова»>>

СПЕКТАКЛИ

«Месяц в деревне»

На сцене МХТ имени Чехова в пятницу пройдет спектакль «Месяц в деревне». Зрителям покажут измененную версию пьесы Ивана Тургенева в довольно смелых и радикальных декорациях. Мероприятие пройдет в формате Covid-free. Билеты можно купить на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, Камергерский пер., д. 3а, стр. 1, МХТ им. Чехова

Когда: 21 января в 19:00

Стоимость: от 750 рублей

«Чулпан Хаматова. Утровечер»

В субботу в «Современнике» зрители смогут увидеть спектакль «Утровечер», который соединяет в себе контрасты: движение и статику, мужчину и женщину. Этот спектакль вдохновлен текстами Юрия Левитанского. В качестве режиссера выступили Чулпан Хаматова и Владимир Варнава. Для посещения мероприятия необходим QR-код. Билеты можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 19, театр «Современник»

Когда: 22 января в 19:00

Стоимость: от 6 000 рублей

«Дюна», «Дом Gucci», «Круэлла» и другие значимые фильмы 2021 года>>

ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

«Анри де Тулуз-Лотрек. Paris, Paris…»

В креативном пространстве «Люмьер Холл» проходит выставка «Анри де Тулуз-Лотрек. Paris, Paris…». Это мероприятие способно буквально перенести в пестрый Париж, увиденный глазами Анри де Тулуз-Лотрека. На выставке собраны произведения мастера из частных европейских коллекций. Купить билеты можно на сайте площадки.

Где: г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, креативное пространство «Люмьер-Холл»

Когда: 25 декабря 2021 года – 27 марта 2022 года

Стоимость: от 450 рублей

«Любимая Индия»

На выставке-ярмарке посетители смогут приобрести одежду и ювелирные украшения в восточном стиле от ведущих фабрик Индии. Также будут представлены косметика, шелковые ковры и многое другое. Однако главным продуктом станет рис басмати. Вход на мероприятие свободный.

Где: г. Москва, Пресненская наб., д. 2, «Афимолл Сити»

Когда: 21-30 января 2022 года с 11:00 до 19:00

Стоимость: бесплатно

Не только «Эпидемия»: 7 русских сериалов, которые купил Netflix>>

Экскурсия в Музее фокусов и иллюзий

Музей фокусов и иллюзий – это необычное пространство, где все экспонаты можно трогать руками, при этом некоторые из них могут оказаться лишь оптической иллюзией. В программу экскурсии включено представление фокусника, который не только выступит перед зрителями, но и обучит фокусам всех желающих. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке.

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 75Ж, Кремль в Измайлово

Когда: 16 января – 6 февраля 2022 года

Стоимость: 700 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Аллея кошмаров»

Фильм в жанре нуар режиссера Гильермо дель Торо покажет историю мошенника Стэна Карлайла, который объединяется с психиатром, чтобы обманывать людей, читая их мысли.

В ролях: Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Ричард Дженкинс, Руни Мара, Рон Перлман и другие.

«Властелин колец», «Дом дракона» и вселенная Marvel: самые ожидаемые сериалы 2022 года>>

«Код 355»

По сюжету агент ЦРУ Мейс объединяется с немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6 Хадижей и психологом Грасиелой, чтобы выполнить опасную миссию после того, как сверхсекретная технология попадает не в те руки.

В ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус и другие.

«Все прошло хорошо»

На российские экраны выходит фильм Франсуа Озона «Все прошло хорошо». По сюжету ленты 85-летний мужчина, частично парализованный после инсульта, просит дочь помочь ему совершить самоубийство.

В ролях: Софи Марсо, Андре Дюссолье, Жеральдин Пайя, Шарлотта Рэмплинг и другие.