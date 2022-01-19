РИАМО - 19 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Электросталь объявлены электронные торги по продаже нежилого помещения площадью 668,9 кв. м по ул. Ялагина, д. 10, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Начальная цена продажи – 32, 906 млн рублей с учетом НДС.

Помещение пристроено к многоквартирному жилому дому, занимает первый этаж, имеет отдельный вход и все необходимые коммуникации: водоснабжение, канализация и электроснабжение.

В районе расположения имущества развита инфраструктура: в шаговой доступности находятся школы, детские сады, библиотека, магазины, аптеки, медцентры. В пешей доступности 4 остановки общественного транспорта. Выгодное расположение комплекса создает условия для размещения на его территории объектов торговли, общественного питания или бытового обслуживания.

Заявки на аукцион принимаются до 15 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 79758). Аукцион состоится 18 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.