РИАМО - 19 янв. Правоохранители задержали жителя Москвы, подозреваемого в краже более 60 тыс. евро со счета румынского футболиста. По данным следствия, мужчина украл деньги, когда работал менеджером банка, сообщается на сайте «МВД медиа».

Предварительно установлено, что работник кредитной организации заполучил сведения, составляющие банковскую тайну и, воспользовавшись ими, похитил деньги со счета футболиста. После того, как представители банка узнали о незаконной операции, они обратились в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи полицейские задержали жителя города Москвы. Мужчина дал признательные показания. Похищенными средствами он распорядился по своему усмотрению», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские продолжают расследовать дело и устанавливают все возможные эпизоды незаконной деятельности фигуранта.