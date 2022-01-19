РИАМО - 19 янв. За минувший день в Московской области вывезено со дворов и общественных территорий более 16,3 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Так, специалисты очистили от снега 17,14 млн кв. м, из них 5,96 млн «квадратов» составили пешеходные коммуникации. По нормативом снег убирают в течение 12 часов после того, как завершится снегопад. А после уборки за 2 часа нужно обработать территорию противогололедными материалами.

«Вывоз снега не должен занимать более 5 суток», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Инспекторы Главного управления содержания территорий контролируют ход уборки, а также наличие дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах во всех муниципальных образованиях Подмосковья, фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения.

Ранее синоптик предупредил, что на столичный регион надвигается циклон «Ида», который к выходным вновь принесет метели и снегопады.