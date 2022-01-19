РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Толщина льда на реке Пахре в черте городского округа Подольск увеличилась с 30 см до 35 см, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Продолжается областная социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области на реках и водоемах Подмосковья.

Так, 18 января ледяной наст на Пахре в черте поселка Дубровицы в Подольске прибавил в величине, по сравнению с предыдущим днем, и приблизился к своему максимальному значению в 35 см. На реке Гнилуше вдоль деревни Житнево в Домодедове максимальное значение остается на отметке в 22 см.

Происшествий или несчастных случаев на поверхности водных акваторий в местах патрулирования дежурных смен спасателей не выявлено.