РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 янв. Многодетные семьи в подмосковном Королеве получили сертификаты на жилье, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Две многодетные семьи в Королеве, в которых растут по 7 детей, получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Сертификаты вручил семьям глава города Игорь Трифонов в интерактивном павильоне «Космос».

Получение сертификатов стало возможным благодаря реализации президентских проектов, подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 7 и более детей» региональной программы «Жилище», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора.

Сертификаты получили семья Асеевых и семья Агеевых. Также Игорь Трифонов вручил сертификаты еще 7 молодым семьям, которые стали участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».