РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Подольская спортсмена победила в первенстве Центрального федерального округа по художественной гимнастике, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Туле с 12 по 18 января прошло первенство ЦФО по художественной гимнастике. В нем приняла участие и подольская спортсменка.

Так, Полина Селезнева, представляющая спортшколу «Весна» округа, стала победительницей в личном зачете по программе первого взрослого разряда и победительницей в составе сборной Московской области по программе первого взрослого разряда в командных соревнованиях.

Спортсменку и ее тренера Ольгу Бурякову поздравили с отличным результатом и пожелали дальнейших успехов и новых побед.