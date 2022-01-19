РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске 40 волонтеров оказывали помощь горожанам во время крещенский купаний, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Праздник Крещения Господня 18 и 19 января стал главным событием в Подольске. По традиции, в округе в ночь со вторника на среду были организованы купания в купелях на четырех центральных площадках.

Сотрудники учреждений сферы молодежной политики, «Волонтеры Подмосковья», Подольский союз молодежи, местное отделение «Молодой гвардии единой России» оказывали волонтерскую помощь на всех четырех площадках: контролировали масочный режим в раздевалках; напоминали жителям о соблюдении дистанции; всем желающим предлагали горячий чай, кондитерские изделия и выпечку; подавали окунувшимся полотенца и пледы.

В общей сложности, волонтерскую помощь на крещенские купания оказали 40 волонтеров округа.