РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Крещенские купания завершились на 4 купелях в подмосковной Балашихе, их посетили более 10 тыс. человек, а окунулось более 6,2 тыс. жителей округа, сообщил «РИАМО в Балашихе» руководитель управления ЕДДС-112 городского округа Василий Климовец.

В Балашихе с 18 по 19 января проходили крещенские купания на озере Бабошкино, на правом берегу реки Пехорка на Солнечной улице у водно-спасательной станции, на Дивном озере в микрорайоне Заря и у храма святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет.

«В период с 17:00 18 января до 18:00 19 января крещенские купания в Балашихе посетило 10 014 человек, окунулось в прорубь 6 276 человек», - сказал Климовец.

В текущем году на всех площадках были установлены теплые палатки, где можно было не только переодеться, но и согреться после купания, а также выпить горячего чаю со сладостями. Подход к купели также сделали комфортным — дорожки застелили сеном и подсветили.

Безопасность граждан до конца праздника обеспечивали на каждой из 4 купелей спасатели, сотрудники полиции, росгвардейцы и медики.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Главная традиция на Крещение – купание в водоемах. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

В Подмосковье для всех желающих было подготовлено свыше 230 оборудованных мест для купаний.