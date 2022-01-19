РИАМО - 19 янв. В столице из-за распространения штамма Covid-19 «омикрон» выросла нагрузка на медицинскую систему, особенно ее ощущают на «Службе 122» и в поликлиниках. В связи с этим число операторов линии увеличат втрое на следующей неделе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Количество операторов горячей линии «122» уже увеличено вдвое, на следующей неделе будет увеличено втрое», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что на скорую помощь нагрузка на этой неделе выросла примерно на 30%. Увеличение штата позволит оперативно принимать звонки и быстро на них реагировать.

«Сейчас москвичей обслуживает больше тысячи оперативных бригад. Они работают на самом современном оборудовании и автомобилях. В конце февраля поставим еще 200 машин. Создан Центр критических состояний, специалисты которого в сложных случаях консультируют реаниматологов больниц», — добавил Собянин.

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