РИАМО - 19 янв. На Тверском бульваре в Москве может появиться многофункциональный комплекс. Проект предусматривает реконструкцию исторического здания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект объекта площадью 17 тыс. кв. м разработало архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». На территории расположен объект культурного наследия «Главный дом, XVIII-XIX века», его планируют отреставрировать и приспособить для использования в соответствии с требованиями законодательства. Работы по сохранению будут выполнены за счет инвестора.

«Очень рад, что на таком знаковом месте появится такая крепкая работа. В целом Архсовет проект поддерживается, и я уверен, что архитекторы и заказчики услышали все комментарии и смогут их учесть. Пожелаем им успехов в работе и будем ждать реализации», - подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Согласно имеющейся концепции, будут воссозданы габариты квартальной застройки, ритма проемов и элементов фасада, а также пропорции исторической застройки, которая существовала здесь в прошлом. Скатная кровля и детали экстерьера будут интерпретированы современным архитектурным языком.

Перед архитекторами стояла задача создать новый центр общественной жизни. В то же время будущий комплекс должен гармонично сочетаться с историческим контекстом. Члены Архитектурного совета Москвы поддержали концепцию и отметили, что функциональные и технические составляющие необходимо проработать. В частности, следует уделить внимание уборке снега со светопрозрачной кровли, размещению рекламных носителей на фасадах и обустройству пешеходной зоны рядом с центром.

По заявлению девелопера Capital Group, на объекте будут открыты гастрономические пространства и рестораны, также в комплекс войдут двухуровневая подземная парковка на 83 машино-места, въезд в которую будет сделан со стороны Большой Бронной улицы.

Завершение строительства объекта запланировано на 2022 год.