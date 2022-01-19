РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям подмосковной Балашихи о 7 важных правилах безопасности детей при катании с горки, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Пока ребенок маленький, необходимо выбирать самые простые горки с ровным покрытием и без экстрима, не поддаваться соблазну выбрать более крутую трассу, не подходящую по возрасту дошкольнику, чтобы ребенок получил больше эмоций (или потому, что взрослым самим хочется здесь прокатиться).

Прежде чем дать ребенку скатиться с горки, нужно проверить ее. Даже на горке, на которую вы приходили вчера, сегодня могут оказаться ветки, куски льда и даже чужие потерянные варежки, присыпанные свежим снегом и оттого незаметные. Как санки занесет на этом пустяковом препятствии, неизвестно.

Спасатели также напоминают, что нельзя чрезмерно кутать ребенка. Он должен иметь возможность свободно двигаться, чтобы среагировать в случае чего, и иметь полноценный обзор, чтобы вовремя увидеть опасность.

Кроме того, не нужно позволять кататься лежа на животе, стоя на коленях или на корточках. Какой бы инвентарь вы ни использовали, делать так очень опасно: при столкновении удар на себя принимает голова.

Родителям за малышом на горке обязательно надо присматривать, не отвлекаясь, лучше вдвоем: один взрослый помогает съезжать, второй встречает снизу.

Перед походом на горку еще раз нужно повторить с ребенком важные правила: съехал вниз — сразу отходи, вверх поднимайся в стороне от съезда.

И, наконец, не надо связывать вместе несколько приспособлений, ватрушек или ледянок, катаясь «поездом», — они могут повести себя непредсказуемо, любой из «прицепов» может занести.