РИАМО - 19 янв. Все архитектурные проекты объектов капитального строительства проходят согласование. В 2021 году рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья рассмотрела 645 вопросов, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Работа комиссии в первую очередь направлена на то, чтобы в Подмосковье появлялись абсолютно новые с точки зрения качества архитектурных решений объекты, в том числе и социальной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и другое», - рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В числе рассмотренных в 2021 году проектов - детский технопарк с кампусом для учащихся в Долгопрудном, многофункциональный комплекс МИА «Россия Сегодня» в Одинцовском городском округе, многофункциональный комплекс в Горках Ленинских в формате «Light Industrial», дом ветеранов в Королеве, а также школы, детские сады и другое.

В течение года им было посвящено 48 онлайн-заседаний.

В состав рабочей группы при Архитектурной комиссии входят известные архитекторы - Владимир Бакеев («МГПМ»), Юрий Виссарионов (ПТАМ Виссарионова), Алексей Воронцов («бюро АВЪ»), Станислав Кулиш («Лаборатория виртуальной архитектуры»), Илья Машков («Мезонпроект»), Всеволод Медведев («Четвертое измерение»), Михаил Тумаркин («Ампир»), Константин Ходнев («Архитектурная группа ДНК») и другие ведущие эксперты.

Они анализируют архитектурный и художественный облик объектов, сохранение природной и исторической уникальности места, где его планируется построить, а также использование новых технологий при проектировании, возведении и эксплуатации.

«После доклада автора о проекте члены Рабочей группы дают свои замечания, оценивают проект по ряду критериев, в том числе фасадные решения. Это дает возможность архитектору по-другому посмотреть на свою работу. Таким образом, совместными усилиями повышается качество проекта», - объяснила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Кроме того, улучшению проектов способствует проведение семинаров и форумов.

Подать заявку на госуслугу по согласованию облика объектов строительства можно на региональном сайте Госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/services/14801).