РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. День студента в городском округе Мытищи в этом году будет отмечен бесплатным катанием на катке, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Импульс».

25 января с 18:00 до 20:00 городской каток на улице Силикатной, 12 откроет свой лед бесплатно при предъявлении студенческого билета.



Студентов ждет 2 часа бесплатного катка, ди-джей сет от молодежного центра «Импульс», праздничная атмосфера и молодежная тусовка.

Каждый год в России 25 января отмечают День российского студенчества.