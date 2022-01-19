РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске отметили рост заболеваемости Covid‑19 почти 2,5 раза из‑за штамма «омикрон», сообщила врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Ускова.

В администрации округа в среду состоялась пресс-конференция, посвященная вакцинации от Covid‑19. Главной темой стала очередная волна Covid‑19 и приход штамма «омикрон».

По словам Усковой, штамм «омикрон» отличается от предыдущего наибольшей заразностью. С 13 января в округе регистрируется резкий рост заболеваемости Covid‑19 – почти в 2,5 раза. Выросла и заболеваемость среди детей. По прогнозам на ближайшее время, в Подольске ожидается значительный подъем заболеваемости.

Замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников добавил, что роста госпитализации нет.

«Количество свободного коечного фонда составляет 46% — это очень хороший показатель. В среднем в округе госпитализируют порядка 20 человек в сутки, что неплохо для городского округа Подольск с его численностью населения. То есть несмотря на то, что заболеваемость выше по сравнению с предыдущими волнами, можно предположить, что заболеваемость новым штаммом будет переносится в легкой и средней форме», - заключил Скобенников.

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