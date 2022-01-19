РИАМО - 19 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 20 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 815 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 2 626 случаев Covid-19. За все время пандемии в Московской области подтверждено 672 359 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 12 879 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 611 986 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8 (800) 550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Для того, чтобы сохранить здоровье и спасти жизнь нужно прививаться от инфекции. Это можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах вакцинации.

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