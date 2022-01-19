РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. Медучреждения подмосковного Подольска готовы к поставке детской вакцины «Спутник М» от Covid‑19, сообщила заместитель главврача Подольской областной клинической больницы Ольга Бульбас.

В администрации округа в среду состоялась пресс-конференция, посвященная вакцинации от Covid‑19. В ней приняли участие замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников, врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Ускова и заместитель главврача ПОКБ Ольга Бульбас.

«В настоящее время медучреждения округа ждут поставку новой детской двухкомпонентной вакцины «Спутник М». Это означает, что после ее получения в детских поликлиниках и больницах начнут вакцинировать и юных горожан. Отмечу, что медучреждения округа готовы принять вакцину. И хочу обратить внимание родителей на то, что в настоящее время идет прирост заболеваемости, особенно среди детей», – подчеркнула Бульбас.

Она отметила, что противопоказаниями к вакцинации являются острые инфекции и обострение хронических заболеваний. Также причиной для медотвода может стать онкозаболевание в стадии прогрессирования, аллергия.

«В случае с острыми заболеваниями и обострением хронических заболеваний, не рекомендуется прививаться в период острого состояния и в течение двух недель после выздоровления», – добавила Бульбас.

Также она призвала горожан, которые ранее уже вакцинировались от коронавирусной инфекции, прививаться повторно.

«Ревакцинироваться необходимо через 6 месяцев после сделанной прививки. Не стоит затягивать и откладывать этот вопрос на длительное время», – заключила медик.