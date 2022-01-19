РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске зарегистрировали случай заболевания штаммом «омикрон» Covid‑19, сообщила врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Ускова.

В администрации округа обсудили вакцинацию от Covid‑19. Главной темой стала очередная волна заболеваемости и приход штамма «омикрон».

«В Подольске зарегистрировали случай заболевания штаммом «омикрон». Его привезла путешественница из ЮАР (Южно-Африканской Республики). Заразность данного штамма превышает предыдущий в несколько раз. Эпидемиологические характеристики продолжают изучаться в настоящее время, и многие специалисты отмечают, что он более заразен, а инкубационный период у него значительно короче. То есть, человек становится заразным сразу же после заражения», - сказала Ускова.

Вакцина «Спутник V» остается эффективной и против нового штамма вируса.