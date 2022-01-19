РИАМО - 19 янв. В текущем году специалисты проведут масштабные работы по благоустройству набережной реки Нара в подмосковном в Серпухове, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Проект благоустройства этой набережной победил на V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Река Нара — ключевая ось города, вдоль которой были расположены основные ансамбли. С берегов Нары открывается множество выразительных картин, раскрывающих главную пространственную ценность исторического Серпухова. Наша основная задача - сделать территорию набережной видимой, доступной и привлекательной для жителей и туристов», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Будут проведены работы по благоустройству от лодочной станции до Принарского парка. По концепции проекта, пространственное продолжение благоустройства площади поможет связать площадь и реку, а также провести маршрут под улицей Ворошилова, связав две части города. После работ в городе появится первый благоустроенный рекреационный маршрут.

Территория проектирования разделяет набережную на тихую и активную зоны, что было одним из главных запросов жителей: сохранить созерцательный характер зоны рядом с Высоцким монастырем и увеличение активности функций и времяпрепровождения по направлению к Соборной горе. В активной зоне будут размещены спортивные и детские площадки, главный павильон и площадка для проведения мероприятий.

Предельное внимание специалисты планируют уделить сохранению существующих и созданию новых ландшафтно-визуальных связей. Такие архитектурные формы, как смотровая площадка и ротонда, раскроют новые виды на исторический центр города и на реку.