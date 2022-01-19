РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. Прием заявок для участия в программе «Социальная ипотека» пройдет в Мытищинской больнице в этом году. В 2021 году по программе получили жилье 17 медиков городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Начальник отдела кадров МГКБ Анна Андреева отметила, что с 2016 года за период действия программы «Социальная ипотека», свидетельства о праве на получение жилищной субсидии получили 72 медицинских работника МГКБ. В 2021 году социальную ипотеку получили 17 врачей и рентгенолаборантов Мытищинской городской клинической больницы.

Программа позволяет врачам, фельдшерам скорой помощи и рентгенлаборантам приобрести собственное жилье в Московской области. Для этого медицинскому работнику необходимо обратиться в кадровую службу.



За 6 лет в Московской области выдано более 1,2 тыс. свидетельств на приобретение жилья медицинским работникам. В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга – сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.