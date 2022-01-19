РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 янв. В подмосковном Подольске прививку от Covid‑19 сделали уже более 180 тыс. жителей, план вакцинации выполнен на 83,7%, сообщил замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

В администрации округа в среду состоялась пресс-конференция, посвященная вакцинации от Covid‑19. В ней приняли участие Александр Скобенников, врач-эпидемиолог Подольского территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Ускова и заместитель главврача Подольской областной клинической больницы Ольга Бульбас.

«В настоящий момент в городском округе Подольск вакцинировано от коронавирусной инфекции 180 844 человека. План вакцинации выполнен на 83,7%. Ревакцинировано - 19 505 человек. Отмечу, что вакцинация идет на достаточно хорошем уровне, что позволило изменить ситуацию по заболеваемости в лучшую сторону», - сказал Скобенников.

По заболеваемости коронавирусом (по абсолютным значениям) Подольск в Московской области занимал год назад 4 место и 30 место в расчете на 100 тыс. населения. Благодаря проводимой вакцинации и системному подходу в течение года Подольск стал на 7 месте по абсолютным значениям и на 37 месте в расчете на 100 тыс. населения.

В округе продолжают работать 9 стационарных прививочных пунктов в учреждениях здравоохранения, а также прививочные пункты в трех торговых центрах: ТЦ «Капитолий», ТЦ «Остров сокровищ», гипермаркет «Глобус». Помимо этого, прививку можно сделать в двух МФЦ и в администрации округа (улица Кирова, дом 4, вход со стороны концертного зала).