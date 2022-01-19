РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 янв. Состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности за 2021 год. За прошедший год полицейские раскрыли более 1,5 тыс. преступлений, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

За прошедший год полицейские раскрыли 7 убийств, 8 разбойных нападений, 62 грабежа, 457 краж, к уголовной ответственности привлечено 1 140 лиц. При этом, граждане стали меньше обращаться в полицию с заявлениями о кражах из квартир и домов, таких преступлений раскрыто 69. Кроме этого, раскрыто 12 краж автотранспорта, 128 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 32 преступления, связанного с незаконным оборотом оружия.

Сотрудниками Отдела экономической безопасности всего выявлено 75 преступлений. В 2021 году произошел рост преступлений, связанный с хищением денежных средств с банковских карт граждан, а также с использованием IT-технологий.

Также произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии с 27 до 25.