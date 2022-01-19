РИАМО - 19 янв. Российский рубль укрепился в ходе торгов на Московской бирже. Национальная валюта подорожала по отношению к доллару и евро, сообщает Nation News.

Стоимость доллара США снизилась на 1,35% до 75,89 рубля. Евро тоже подешевел на 1,21%, днем его цена составила 86,13.

При этом официальный курс доллара увеличился на 53,5 копейки и составил 76,87 рубля. Курс евро тоже поднялся на 11,02 копейки до 87,13 рубля.

По мнению аналитика ФГ «ФИНАМ» Андрея Маслова, российский рубль вряд ли укрепится до позиций конца минувшего года. Тогда один доллар оценивался в 72 рубля.