РИАМО - 19 янв. Центральная пригородная пассажирская компания продолжает ремонтировать и модернизировать платформы и вокзалы. В 2022 году будут обновлены 8 станций Подмосковья, сообщает пресс-служба ЦППК.

В этом году капитально отремонтируют одну платформу на станции Снегири, одну – на станции Чехов, одну – в Корнево на Казанском направлении и две в Орехово-Зуеве.

В рамках капремонта на платформах заменят плиты перекрытий, фундаментные блоки, ограждения, сходы, урны и лавочки, установят современное светодиодное освещение. На каждой обновленной платформе появятся линия безопасности и тактильная плитка.

Первая платформа на остановочном пункте Шугарово недавно была реконструирована, вторую – сдадут в эксплуатацию во 2 квартале 2022 года. В первые 6 месяцев завершатся работы на станциях Катуар и Кабаново, во втором полугодии —на станции Кривандино.

Реконструкция предполагает демонтаж старой и монтаж новой платформы, установку навесов, стоек SOS, табло, систем оповещения, нового освещения и пандусов. Для удобства пассажиров в период реконструкции высадка и посадка производится с временных деревянных платформ.

Кроме того, в 2022 году в общей сложности планируется заменить 37 навесов из поликарбоната на профилированный лист. Работы проведут на 34 станциях Москвы и области.