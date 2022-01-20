РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. В микрорайоне Климовск Подольска с четверга начнется прием работ на выставку мастеров и художников округа.

В детском центре «Дом Солнца» 26 января откроется ежегодная выставка художников и мастеров Подольска. Принять участие в выставке смогут как профессионалы, так и любители.

В прошедшем году подобная выставка уже проводилась, но в этот раз организаторы решили показать работы не только художников, но и мастеров округа. Проходить выставка будет на протяжение 2 недель. Прием работ начнется 20 января.

Прием работ будет проходить по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 1 (третий этаж).

На выставке у мастеров и художников будет возможность не только показать свои творения, но и продать ценителям изделии ручной работы.