РИАМО - 19 янв. На территории гимназии имени Е. М. Примакова открылся новый кампус образовательного центра «Взлет». В нем предусмотрены уютные номера, аудитории для обсуждения проектов и даже бассейн, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Пройти обучение здесь смогут дети, которые готовятся к Всероссийской олимпиаде школьников, а также участники образовательных программ центра «Взлет», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в Подмосковье уделяется значительное внимание олимпиадному движению. За последние 2 года количество призеров и победителей Всероссийской школьной олимпиады выросло практически вдвое.

Новый кампус станет комфортной площадкой, позволяющей готовить новых победителей.

«В кампус уже приехали подмосковные школьники, углубленно изучающие биологию, искусство и обществознание. Весной откроется второй кампус, благодаря чему еще больше талантливых детей смогут попасть на образовательные программы центра «Взлет», - заключила Каклюгина.

Познакомиться с подробным расписанием образовательных программ можно на сайте центра (olympmo.ru).