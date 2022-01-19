РИАМО - 19 янв. ВЭБ.РФ, корпорация «Туризм.РФ» и Russia Travel подготовили маршрут по Подмосковью, в который вошли заповедники, старинные города, храмы и усадьбы региона, сообщается на странице ВЭБ.РФ в Facebook.

Коломна, Звездный городок и Павловский Посад

Так, одной из точек маршрута стал Коломенский кремль, который находится в Коломне – одном из древнейших городов России. Тут проходили торговые пути, и местный кремль был главной крепостью, которая защищала Москву с юга. Сейчас в Коломне можно также посмотреть на удивительную архитектуру и множество достопримечательностей.

Путешественников также призвали побывать в Звездном городке, где живут и готовятся к полетам космонавты. Раньше город был засекречен, а сейчас можно приехать сюда на экскурсию, посмотреть центр подготовки космонавтов.

В маршрут вошел и Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде. Там можно увидеть материалы об истории текстильной промышленности и более 400 изделий.

«Архангельское», Волоколамск, парк «Патриот»

Гостей Подмосковья приглашают посетить музей-усадьбу «Архангельское» - одну из самых красивых и старинных усадьб региона. Там находятся лучшие произведения дворцово-паркового искусства. Дворец сейчас на реставрации, но сам парк стоит того, чтобы приехать туда и погулять. Кроме того, путешественников приглашают на прогулку по территории Волоколамского кремля.

Вошли в маршрут также Главный храм Вооруженных сил РФ в Кубинке и парк «Патриот». На большой территории парка можно увидеть экспонаты, которые демонстрируют военную мощь России. Там можно посмотреть артиллерию, бронетанковую технику, самолеты. В «Патриоте» проводят исторические выставки, работают «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр.

Клин, Сергиев Посад, Зарайск

Еще одной важной точкой маршрута во время путешествия по Подмосковью может стать дом-музей Петра Чайковского в Клину, расположенный в старинном особняке. Там воссоздана подлинная обстановка, собрана значительная коллекция личных вещей Чайковского. В Клину также можно посетить первый и единственный в стране музей елочной игрушки.

Путешественников приглашают посетить Троице-Сергиеву лавру, включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории лавры находятся храмы, кельи монахов, башни, гостиница, трапезные, мастерские. Самым крупным храмом является Успенский собор, в нем хранятся почитаемые святыни, среди которых Казанская икона Божьей матери, мощи святителя Иннокентия Московского. Недалеко от Сергиева Посада есть усадьба Абрамцево и водопад Гремячий ключ.

В маршрут также вошел музей-заповедник «Зарайский кремль» - самый маленький и самый древний кремль в Подмосковье. Крепость хорошо сохранилась, хотя была построена в XVI веке. В Зарайске также можно прогуляться по набережной, дойти до плотины на реке Осетр, осмотреть центр города.

Подольск и Дмитров

В Подольске можно посмотреть музей-заповедник «Подолье», где находится много памятников археологии каменного века и архитектуры XIX века. Кроме того, можно посетить храм Знамения пресвятой Богородицы в усадьбе Дубровицы, построенный в стиле барокко. Недалеко находятся усадьба Остафьево и горнолыжный комплекс.

Путешественников также приглашают в Дмитровский кремль. От древней резиденции удельных князей Дмитрова сохранились крепостной вал и ров, Елизаветинская церковь, Успенский собор XVI века. Там также можно посмотреть воссозданные Никольские ворота и ряд зданий XIX века.

Транспорт

Достопримечательностью Подмосковья можно назвать и ЦКАД. Это самый масштабный дорожно-инфраструктурный проект Московской агломерации. Благодаря новой трассе были разгружены МКАД, улицы Подмосковья. По ЦКАД можно ехать со скоростью 110 км/ч. ВЭБ.РФ выполнил функцию института развития, обеспечив вместе с банками-партнерами финансирование строительства четвертого участка ЦКАД.

Путешествовать по Московской области можно на новых и удобных электричках, поставку которых в лизинг финансирует ВЭБ.РФ. Институт развития реализует проекты модернизации общественного транспорта и обновления железнодорожного пассажирского состава.

ВЭБ.РФ также занимается комплексным развитием городов: обновляет транспортную систему, создает новые производства, возводит туристические и инфраструктурные объекты и т. д.