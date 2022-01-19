РИАМО - 19 янв. Вопреки заблуждению, обморожение можно получить не только при низких температурах воздуха, но и при нуле. Чаще всего страдают нос, уши и пальцы рук и ног, рассказал аттестованный спасатель МЧС, автор спецкурса «Наука выживать» Эдуард Халилов.

«Мы боимся не столько низкой температуры, сколько ветра и влажности, потому что они сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности. Обморожение связано с теми частями тела, которые находятся без защиты», - рассказал Халилов в интервью Sputnik.

Люди часто ходят без перчаток, что приводит к обморожению. Способствует этому и ношение тонкой или тесной обуви. На начальном этапе обморожение можно остановить самостоятельно.

«Если вы чувствуете, что замерзают конечности, вы можете просто «пригнать» в эту область кровь обычным растиранием. Растерли себе пальцы рук, пошевелили пальцами внутри ботинок, растерли уши, нос», - объяснил Халилов.

Если же ощущение холода и покалывания прошли и человек уже не чувствует пальцы, уши или нос, то растирать уже нельзя. Важно быстро вернуться в теплое помещение.

«Нужно горячее сладкое питье, можно съесть горячий жирный суп, чтобы организм получил калории для восстановления», - отметил Халилов.

Если это не помогло, нужно быстро обратиться к врачу.