РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 янв. Представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области по городским округам Щелково и Фрязино Вера Евтушенко в четверг проведет прием жителей, сообщается на сайте администрации Щелкова.

Прием пройдет по адресу: Щелково, ул. Парковая, 12А, 3 этаж, кабинет №2. График приема: вторник и четверг - с 14:00 до 17:00.

Также можно получить бесплатную первичную консультацию адвоката в первый и третий четверг месяца с 14:00 до 17:00. Контактный телефон: 8(496)566-75-86.