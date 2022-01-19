РИАМО - 19 янв. Порядка 2 тыс. консультаций оказали жителям специалисты Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр мемориальных услуг» в 2021 году. Они проводили выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела в МВЦ области, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Выездные консультации специалисты проводят с 2019 года. За это время они посетили все муниципалитеты Подмосковья и проконсультировали более 6 тыс. человек.

В прошлом году консультации провели в 45 городских округах Подмосковья, там прошло около 2 тыс. консультаций. Формат этих мероприятий позволяет всем обратившимся гражданам бесплатно получать подробное разъяснение законодательства в сфере погребения и похоронного дела, действующего на территории Московской области.

Так, в прошлом году население интересовалось чаще всего, где можно оформить документы, необходимые для организации похорон и как получить социальное пособие и единовременную материальную помощь от государства.

А еще жители часто обращались по вопросу оформления разрешения на подзахоронение и установки надмогильных сооружений и оград, также часто людей волновала правомерность действий тех или иных лиц, связанных с ритуальной сферой.

«Информационное обеспечение граждан является основной целью деятельности ГБУ МО «ЦМУ», а очные консультации в МФЦ – это успешная практика, позволяющая на местах помогать людям разобраться в том, как по закону устроена и функционирует сфера погребения и похоронного дела в Московской области, что дает возможность избежать обмана и уменьшает число жертв мошенников в похоронной отрасли», — отметил зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

В наступившем 2022 году организованные выезды в МФЦ Подмосковья продолжатся.