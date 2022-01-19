РИАМО - 19 янв. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили работу санитарного вертолета бригады Территориального центра медицины катастроф Подмосковья, они помогли пенсионерке из Ногинска с заболеванием сердца, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пожилой женщине с заболеванием сердца потребовалась незамедлительная помощь в специализированном центре. Пациентку Ногинской центральной районной больницы привезли на вертолетную площадку Ногинского территориального управления на машине скорой помощи и вертолетом переправили в кардиологический центр Москвы», – сказал начальник территориального управления госучреждения Александр Квашнев.

Он добавил, что вертолетная площадка существует уже шестой год и регулярно используется санавиацией Москвы и Московской области для транспортировки тяжелобольных пациентов.

«Расположение вертолетной площадки в черте города позволяет оперативно реагировать на критические ситуации, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан Московской области», – отметил Квашнев.