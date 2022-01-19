РИАМО - 19 янв. В доме правительства Подмосковья пройдет V Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. На сайте форума была опубликована программа мероприятия и список спикеров, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Форум пройдет 21 января. Его участниками станут руководители и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, ведущие эксперты рынка, крупные инвесторы и банки. Заявлено участие Минстроя РФ, Минпросвещения РФ, Минспорта РФ, Ростуризма, Фонда ЖКХ, финансирующих организаций ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Сбера, Газпромбанка, Совкомбанка, а также крупных инвесторов – «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», ГК «Росводоканал», Senior Group.

На форуме пройдет обсуждение направлений развития инфраструктуры и возможностей новых механизмов поддержки. Кроме того, на встрече пройдут переговоры о возможных партнерствах. А еще пройдут отдельные сессии по реализации проектов государственно-частного партнерства в сферах образования, здравоохранения, туризма, спорта, ЖКХ и благоустройства.

Гости мероприятия также примут участие в профильных мастер-классах, где смогут познакомиться со спецификой инфраструктурных облигаций и особенностях подачи частной инициативы.

Принять участие в Форуме можно бесплатно. Программа и список спикеров опубликован на сайте форума.