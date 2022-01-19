РИАМО - 19 янв. В подмосковном наукограде Жуковский открылся интеркативный физико-математический музей. Проект, запущенный специалистами Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского, позволит всем желающим подробнее познакомиться с основами аэро- и гидродинамики летательных аппаратов, а также наглядно увидеть «Физику полета», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Популяризация науки – важный элемент развития научно-промышленного комплекса. Поэтому открытие интерактивной площадки, где можно буквально прикоснуться к результатам научной дельности, является знаковым событием для Подмосковья», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что подобные выставки могут подвигнуть молодых людей к развитию своих способностей в сфере науки, а первые шаги в этом направлении они могут сделать на площадках Центров молодежного-инновационного творчества, которые активно развиваются в Подмосковье. Сегодня в регионе работает 21 такой центр.

В новом интерактивном музее в Жуковском посетители смогут увидеть уникальные демонстрационные стенды для изучения физических процессов, разработанные учеными российского центра авиационной науки. Также посетителям музея продемонстрируют опыты с большими молниями, изменением голоса при помощи специальных газов, электромагнитные и вихревые пушки, эффекты левитации и многое другое.

Обо всех экспонатах музея можно прослушать лекции под общим названием «Физика полета». Цикл лекций состоит из пяти частей и позволяет узнать о способах создания подъемной силы крыла летательного аппарата, о физических процессах, оптических и аэрокосмических явлениях, а также механических системах, которые используются в современной авиации.