РИАМО - 19 янв. Столичные полицейские задержали двоих приезжих, подозреваемых в похищении руля и мультимедийного экрана из припаркованного автомобиля каршеринга. Ущерб от кражи составил 53 тыс. рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что злоумышленники беспрепятственно проникли в автомобиль краткосрочной аренды на Голубкинской улице. Мужчины сняли оригинальный руль автомобиля и подменили его другим, после чего украли с панели мультимедийный экран и покинули место преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в проезде Одоевского. При себе у мужчин оказались украденные комплектующие и еще три мультимедийных экрана.

По факту преступления возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – прокомментировал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.