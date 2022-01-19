РИАМО - 19 янв. Уже более 2 тыс. человек окунулись в воду в ходе крещенских купаний на острове Русский в Серпухове. В их числе спортсмены, члены Федерации бокса России, передает корреспондент РИАМО.

«Остров Русский — это новое место, в прошлые годы мы проводили купания в других местах. В этом году начали проводить мероприятия здесь. С 29 декабря по 9 января тут проходили массовые рождественские гуляния, и всего их посетило официально зарегистрированных около 247 тыс. человек. И мы решили на острове Русский провести крещенские мероприятия», — сказал руководитель пресс-службы Федерации бокса России Константин Петров.

Он добавил, что в 23 часа 18 января на острове провели церковную службу, в ходе которой освятили крест и иордань.

«В купаниях приняли участия двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, Олег Саитов. Они специально прилетели из других регионов», - рассказал Петров.

Петров добавил, что также среди купающихся спортсменов были профессиональные боксеры Денис Лебедев, Михаил Кокляев, а всего в иордань окунулись более 2 тыс. человек.

На территории острова Русский оборудованы теплые раздевалки, пункт обогрева, где всех желающих поят чаем и угощают пирожками и блинами.

Петров отметил, что ночью на купания пришло очень много людей с детьми, а первой, кто окунулся в иордань сразу после ее освящения, стала молодая девушка.

Алексей Тищенко поделился впечатлениями от крещенских купаний

«Вчера, вернее уже сегодня, принял участие - окунулся в купель. Ощущения замечательные, все грехи смывает после окунания. Также это своего рода тренировка, дополнительный стресс для организма. Для некоторых это серьезное испытание, к которому готовятся», - сказал Тищенко.

Он рассказал, что окунается в купель каждый год. Также он отметил, что не ощущает принципиальной разницы между иорданью в Сибири и в Московской области.