Что делать, если вы заблудились зимой в лесу

Зарядите телефон
Лучше всего не ходить в лес одному. Перед тем, как отправиться в поход, необходимо предупредить об этом родных и близких. Следует удостовериться, что бензина хватит на все дорогу до леса и обратно. Также нужно проверить заряд телефона и пополнить баланс.
Оденьтесь ярко
Одеваться в поход нужно ярко, так как в камуфляжной одежде вас просто не будет видно. На куртку можно наклеить светоотражающие полосы, чтобы в темноте вас было проще заметить.
Возьмите компас и спички
С собой стоит взять компас, спички, нож, а также небольшой запас воды и продуктов. Причем нож, спички и часы стоит держать не в сумке, а в кармане.
Также людям, которые постоянно пользуются лекарствами, следует взять их с собой. На шею можно надеть свисток.
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Не срезайте путь
Придя в лес, старайтесь не уходить далеко от известного вам маршрута. Не продвигайтесь вглубь леса и не срезайте путь по незнакомой местности, особенно по болотам. По пути запоминайте необычные деревья, камни и другие предметы, которые могли бы потом послужить ориентиром.
Сориентируйтесь на местности
Если вы поняли, что заблудились в зимнем лесу, первым делом нужно успокоиться. Следует остановиться, выдохнуть и попытаться сориентироваться на местности. Для этого можно использовать карту и компас. Если компаса при себе нет, то нужно найти северное направление. В зимнем лесу в этом поможет только кора деревьев – со стороны севера она темнее. В любом случае нужно стараться идти на просвет в верхушках деревьев – так можно найти открытое пространство, где вас легче будет заметить с воздуха. Также выбраться к людям могут ЛЭП или просека – они выведут вас к населенному пункту
Обязательно прислушивайтесь к различным звукам: шуму машин или проходящего поезда, лаю собак.
Поделитесь местоположением
Не тратьте заряд батареи для звонка близким – телефон на морозе может быстро разрядиться. Сначала стоит позвонить спасателям по номерам 112 или 01. Если заряда батареи достаточно, то тогда можно поделиться своим местоположением с друзьями и родственниками в мессенджерах.
Подайте звуковой сигнал
Можно подавать звуковые сигналы, например, найти палку и бить ею о деревья – в лесу такой звук распространится довольно далеко. Также подавать сигналы поможет свисток, который нужно всегда брать с собой в лес.
Если есть возможность, то можно залезть на дерево и осмотреться по сторонам.
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Соорудите ночлег
Если ночь все же придется провести в лесу, то необходимо позаботиться о ночлеге. Начать делать его лучше до наступления темноты. Есть несколько вариантов.
Лучше всего найти несколько поваленных деревьев. Под одним из них нужно вырыть углубление, а дно застелить еловыми ветками. Сверху такой импровизированный шалаш также нужно застелить ветками. Внутри можно развести костер – главное, чтобы высота шалаша не была менее полуметра.
Убежище также можно сделать из снега. Нужно найти большой сугроб и обустроить «шалаш» в нем.
Разожгите костер
Чтобы не замерзнуть, следует развести костер. Сделать это можно просто при помощи спичек или зажигалки. Если же их под рукой не оказалось, то добыть огонь можно с помощью трения. Для этого нужно взять трут, поместить его на деревянное основание и совершать активные вращательные движения.
Ждите спасателей
Теперь, когда есть ночлег и костер, необходимо ждать помощь. Спасатели, получив информацию от пропавшего или его родных, обозначают на картах предполагаемый район, разбивают его на квадраты и начинают поиски. К поискам также могут подключаться волонтеры.
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