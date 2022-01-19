Что делать, если вы заблудились зимой в лесу

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С собой стоит взять компас, спички, нож, а также небольшой запас воды и продуктов. Причем нож, спички и часы стоит держать не в сумке, а в кармане.

Также людям, которые постоянно пользуются лекарствами, следует взять их с собой. На шею можно надеть свисток.

Что делать, если встретил лося в лесу, парке или на дороге>>