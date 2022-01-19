РИАМО - 19 янв. Российский энергетический холдинг «Газпром» предупредил руководство Молдавии о возможном прекращении поставок, если компания не получит платеж до 20 января. «Молдовагаз» так и не перевела нужную сумму за поставки газа в январе, сообщает Nation News.

«Молдовагаз» должна была перевести «Газпрому» примерно 25 млн долларов, но не набрала нужную сумму. Контракт между компаниями в конце октября 2021 года был продлен на срок 5 лет. В ноябре у Молдавии возникли сложности с оплатой топлива, и республика попросила отсрочить платеж. При этом руководство страны одобрило поправки в бюджет, чтобы выплатить средства за октябрьские и ноябрьские поставки.

В декабре Молдавия оплатила полученное топливо, однако новый этап кризиса возник уже в январе. Закупочная стоимость газа для Молдавии поднялась с 450 долларов до 646 долларов за 1 тыс. кубометров топлива. Возможно, с 1 февраля топливо вновь подорожает.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что на фоне усилившегося газового кризиса в Молдавии могут ввести режим ЧП. Правительство примет решение о введении чрезвычайного положения в зависимости от результатов переговоров газовых компаний.