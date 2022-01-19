РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. С 1 февраля в гимназии №1 и школе №6 городского округа Люберцы учеников нескольких классов и сотрудников временно переведут в соседние гимназии в связи с проведением капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы запланированы в рамках государственной программы Московской области на 2022 год.

Год основания гимназии №1 – 1936. Школу №6 открыли в 1938 году.

«В настоящее время предпринимаются меры по временному переводу учащихся и сотрудников в близлежащие учреждения: гимназия №44 и гимназия №43. Несколько классов в четырех учреждениях с 1 февраля 2022 года будут учиться по новому расписанию. Капитальный ремонт продлится несколько месяцев», - сказала начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

По ее словам, ремонт проведут до 1 сентября этого года.