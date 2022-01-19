РИАМО - 19 янв. Врачи Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н. извлекли из желудка 12-летнего мальчика проглоченную зубочистку. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее мальчик поступил в больницу с жалобами на дискомфорт в животе. Выяснилось, что накануне вечером он целиком проглотил деревянную зубочистку, однако не почувствовал боли сразу после этого и родители приняли решение не обращаться за медицинской помощью.

На следующее утро после завтрака у ребенка появилось першение в горле и боль в животе. Ребенка доставили в больницу, однако при проведении рентген-исследования врачи не увидели зубочистку, так как дерево не является контрастным материалом. Тем не менее медики смогли установить, что желудочно-кишечный тракт ребенка не поврежден.

Учитывая размеры и форму инородного тела, было принято решение о проведении фиброгастроскопии для уточнения местоположения зубочистки. Под местной анестезией пациенту провели эндоскопическое исследование – зубочистку обнаружили в левом крае желудка.

«Удаление такого обоюдоострого предмета размером 5 сантиметров возможно исключительно эндоскопическим методом, который мы и применили. Это использование петли и дистального колпачка на эндоскопе, в который нужно было завести зубочистку и развернуть, чтобы при извлечении не ранить острым краем пищевод», - рассказал заведующий отделением эндоскопии, кандидат медицинских наук Дмитрий Александровский.

Врач отметил, что операция проводилась быстро, а ее успех зависел от слаженных действий всей команды.

«Сделано все было быстро и решалось на ходу. Поверьте, удалить острый предмет такого размера без наркоза у ребенка очень сложно, и счастливый исход зависел не только от наличия эндоскопического оборудования, но и четкой совместной работы всей команды», - подчеркнул Александровский.

Операция прошла успешно. Ребенок чувствовал себя хорошо и был выписан на амбулаторное лечение домой.

Врачи напоминают, что если ребенок проглотил инородный предмет, нельзя откладывать обращение к медицинскому специалисту - это поможет избежать серьезных последствий для здоровья.