РИАМО - 19 янв. Врачи Московской областной больницы им. проф. Розанова В. Н. извлекли из желудка 12-летнего мальчика проглоченную зубочистку. Операция прошла успешно, ребенка уже выписали из больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Ранее мальчик поступил в больницу с жалобами на дискомфорт в животе. Выяснилось, что накануне вечером он целиком проглотил деревянную зубочистку, однако не почувствовал боли сразу после этого и родители приняли решение не обращаться за медицинской помощью.
На следующее утро после завтрака у ребенка появилось першение в горле и боль в животе. Ребенка доставили в больницу, однако при проведении рентген-исследования врачи не увидели зубочистку, так как дерево не является контрастным материалом. Тем не менее медики смогли установить, что желудочно-кишечный тракт ребенка не поврежден.
Учитывая размеры и форму инородного тела, было принято решение о проведении фиброгастроскопии для уточнения местоположения зубочистки. Под местной анестезией пациенту провели эндоскопическое исследование – зубочистку обнаружили в левом крае желудка.
Врач отметил, что операция проводилась быстро, а ее успех зависел от слаженных действий всей команды.
«Сделано все было быстро и решалось на ходу. Поверьте, удалить острый предмет такого размера без наркоза у ребенка очень сложно, и счастливый исход зависел не только от наличия эндоскопического оборудования, но и четкой совместной работы всей команды», - подчеркнул Александровский.
Операция прошла успешно. Ребенок чувствовал себя хорошо и был выписан на амбулаторное лечение домой.
Врачи напоминают, что если ребенок проглотил инородный предмет, нельзя откладывать обращение к медицинскому специалисту - это поможет избежать серьезных последствий для здоровья.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии