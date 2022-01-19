РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 янв. Учащимся школ подмосковной Балашихи на обед начали давать пельмени, новый пункт в меню появился по просьбам самих учеников после проведенного опроса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Пельмени стали победителями опроса по школьному питанию и в школе №21. Теперь пообедать этим блюдом здесь могут дети с 1-4 классы, а также льготные категории учеников с 5-11 классы. Пельмени в учреждение привозят в замороженном виде, сотрудники кухни их отваривают и подают с маслом.

По словам ответственной по питанию в школе №21 Александры Сапрыкиной, в декабре их дети в течение 3 дней голосовали за школьное питание в столовой. На выходе из столовой они сдавали бюллетени с веселым или грустным смайликом.

«Также у ребят была возможность написать, что бы они хотели изменить в школьном питании. Первое место заняли пельмени, таким образом они появились в школьном меню», - сказала Сапрыкина.

Она добавила, что также среди фаворитов у детей - творожная запеканка, выпечка, ватрушки и овощи. Нововведением в виде пельменей дети остались довольны.

«Пельмени мне очень нравятся, мясо душистое, вкусное, тесто тонкое. Их я люблю есть и дома. Также, как пельмени, я люблю творожную запеканку», - отметил ученик 4 класса Глеб Истомин.

Качество питания в Московской области ежедневно проверяют специализированные службы: через портал «Проверим Подмосковье», при помощи Telegram чатов, а также собирают отзывы учащихся и их родителей. В Балашихе такие опросы прошли более 50 тыс. учеников и более 40 тыс. родителей. 94% опрошенных поставили положительную оценку.

Включение нового пункта в школьное меню стало возможно благодаря совместной оперативной работе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, Роспотребнадзора и министерства образования региона.