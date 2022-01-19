РИАМО - 19 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что поддерживает принятый Госдумой закон об ужесточении наказания за педофилию, однако работы в направлении защиты детей еще достаточно.
Она также подчеркнула, что проблему педофилии нельзя решить только лишь ужесточением наказания. Крайне важно пресекать любые попытки оправдания и продвижения этого страшного явления.
«Толерантность к педофилии в обществе неприемлема! Кроме того, важно работать и с детьми, и с родителями. Нужно учить их не бояться рассказывать о подобных случаях, чтобы педофил понимал неотвратимость наказания», — резюмировала омбудсмен.
Госдума 18 января приняла закон, ужесточающий наказание за педофилию. В частности, теперь педофилам-рецидивистам будет грозить пожизненный срок. Аналогичное наказание предусмотрено и для тех, кто совершил насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года и все это время находился на рассмотрении.
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