РИАМО - 19 янв. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что поддерживает принятый Госдумой закон об ужесточении наказания за педофилию, однако работы в направлении защиты детей еще достаточно.

«Мы давно говорим о необходимости ужесточения наказания педофилам и рады, что законодатели нас услышали. Жаль, что ценой промедления стали детские жизни. Я полностью поддерживаю введение пожизненного заключения для таких преступников, однако считаю, что давать высшую меру нужно сразу после первого трагического случая, не дожидаясь рецидива», — сказала Мишонова.

Она также подчеркнула, что проблему педофилии нельзя решить только лишь ужесточением наказания. Крайне важно пресекать любые попытки оправдания и продвижения этого страшного явления.

«Толерантность к педофилии в обществе неприемлема! Кроме того, важно работать и с детьми, и с родителями. Нужно учить их не бояться рассказывать о подобных случаях, чтобы педофил понимал неотвратимость наказания», — резюмировала омбудсмен.

Госдума 18 января приняла закон, ужесточающий наказание за педофилию. В частности, теперь педофилам-рецидивистам будет грозить пожизненный срок. Аналогичное наказание предусмотрено и для тех, кто совершил насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2021 года и все это время находился на рассмотрении.