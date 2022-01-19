РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 янв. В праздновании Крещения Господне в ночь на среду участвовали более 8 тыс. жителей Люберец, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В праздновании приняли участие более 8 тыс. жителей, из них окунулись в прорубь порядка 5,8 тыс. человек. В ночь с 18 на 19 января во всех храмах округа прошли праздничные богослужения. Для совершения обряда омовения были подготовлены 3 иордани в открытой воде: в парках «Наташинские пруды» и «Малаховское озеро», а также на Кореневском карьере», - сказал Ружицкий.

Глава горокруга поучаствовал в праздновании в Наташинском парке и на Малаховском озере.

«Сегодня сама природа проникается Божьей Благодатью - святой становится вода. Дорогие люберчане, от всей души поздравляю вас с праздником! Все желающие смогли принять участие в традиционных крещенских купаниях. Ведь приобщаясь к этому таинству, мы верим, что становимся добрее, чище, светлее. Здоровья вам, счастья, мира, гармонии, искренней веры и любви! Пусть чистая, крещенская вода унесет с собой все беды, печали и горести! С Крещением Господним», - добавил Ружицкий