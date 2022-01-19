РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. На территории городского округа Мытищи в ночь на среду прошли крещенские купания, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации горокруга Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Обряды омовений в купелях при храмах проводятся в течение всего дня. На одной из площадок, подготовленных к празднику Крещения при Храме Пресвятой богородицы в деревне Витенево в среду приняли участие и проверили подготовку к проведению праздничных мероприятий на Пяловском водохранилище. В части состояния подъездных дорог и обеспечения безопасности - наличие спасателей, скорой помощи, представителей УВД.

Праздник в деревне Витенево проходит при активном участии представителей Мытищинского казачества. Площадка проведения купаний оборудована теплыми палатками и для населения организовано чаепитие с самоваром и угощениями. По словам Калинина, праздник проходит весело, с позитивным настроением.