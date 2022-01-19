РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 янв. В МУ МВД России «Мытищинское» состоялась рабочая встреча председателей Общественного совета при МУ МВД Мытищ Геннадия Старцева и зампреда Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу ГУ МВД России по Иркутской области Ангелины Поповой. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Встреча была призвана поспособствовать выявлению, анализу и обобщению лучших практик деятельности Общественных советов при ГУ МВД России по Московской области и его территориальных подразделений и применении их в деятельности совета.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника МУ МВД России «Мытищинское» Александр Епишин и инспектор СМИ управления Анна Дубровская.

Целью встречи коллег было знакомство с работой ОС при МУ МВД России «Мытищинское», обмен накопленным опытом и информацией, необходимой для эффективной и конструктивной работы общественных формирований, проводимым по основным направлениям деятельности.

Участники встречи почтили память сотрудников Мытищинского УВД, погибших при исполнении служебного долга.

Ангелине Поповой было вручено благодарственное письмо ОС при МУ МВД России «Мытищинское» за вклад в решение основных задач Общественного совета МВД России.

Общественники приняли решение развивать практику сотрудничества, которая позволит обмениваться опытом и оказывать друг другу практическую помощь. Благодаря этому удастся согласовать согласование общественно значимых интересов граждан, полиции, органов власти и повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.